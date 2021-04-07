صحة النجف تعلن موقفها الوبائي لليوم الاربعاء

وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم اجراء 1526 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR".وأوضح البيان أنه "تم تسجيل 293 حالة إصابة جديدة، فيما تم تسجيل 286 حالة شفاء، مقابل وفاة ثلاثة أشخاص".واضاف، أن "من بين الاصابات (17) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات الكلي: 47742مجموع حالات الشفاء: 41611مجموع الوفيات: 452مجموع الحالات تحت العلاج: 5679مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3637".