بريطانيا تمنح الاذن باستخدام لقاح ثالث لمواجهة كورونا

حيث تلقى مصابون في مستشفى ويست ويلز، الجرعات الأولى من هذا اللقاح اليوم الأربعاء.

وطلبت بريطانيا 17 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" تكفي لتطعيم 8.5 مليون شخص بجرعتين منه.ويأتي ذلك تزامنا مع تحقيق السلطات الطبية في المملكة المتحدة في لقاح "أسترازينيكا"، الذي حصل عليه أكثر من 18 مليون شخص في بريطانيا.وفرضت عدة دول قيودا على استخدام لقاح "أسترازينيكا" للأشخاص الأصغر سنا، بينما يحقق علماء في عدد صغير من حالات جلطات الدم النادرة التي أصيب بها أشخاص تلقوا هذا اللقاح.ولم تقيد بريطانيا، التي طلبت 100 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، استخدامه، لكن مؤسستها الطبية تراجع هذه الأدلة.وقالت جامعة أكسفورد مساء الثلاثاء، إنها توقفت عن إعطاء اللقاح للأطفال حتى تتلقى مزيدا من المعلومات من الجهة المنظمة.