أتلتيكو مدريد يتلقي ضربة موجعة باصابة سواريز

وأعلن النادي أن سواريز خضع لفحوصات طبية"، مشيرا إلى أنه "يعاني من إصابة عضلية على مستوى الفخذ الأيسر" دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول مدة غيابه المتوقعة عن الملاعب، موضحا أنه "سيتابع تطور حالته".ولن يشارك سواريز أمام ريال بيتيس بعدما حصل على البطاقة الصفراء الخامسة له أمام إشبيلية بالجولة الماضية، ليعاقب بالإيقاف مباراة واحدة.ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول الليجا بـ66 نقطة لكن الفارق تقلص بينه وغريميه برشلونة وريال مدريد بنقطة و3 نقاط، بعد خسارته أمام إشبيلية بهدف نظيف الجولة الماضية، وبعدما حقق 4 انتصارات فقط في آخر 10 جولات.