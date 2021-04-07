تخلصي من الوزن الزائد قبل رمضان بهذه الوصفة السحرية!

يحتوي الكركم على الكثير من الخصائص المفيدة للصحة. ولهذا من المهم الاعتماد عليه من أجل التخلص من السموم والفضلات الضارة التي تتجمع في الجسم. فهو يعمل على تنشيط عملية الهضم والحد من حدوث الالتهابات. كما قد يقي من خطر الإصابة بالسرطان والألزهايمر. وقبل حلول شهر رمضان، من الممكن الاعتماد عليه لخسارة بعض الوزن.
لهذه الغاية يجب إضافة ملعقة وسط من الكركم إلى كوب القهوة أو الشاي الذي يتم تناوله في الصباح. فهذا يساعد على تنظيف الجسم وإعادة الصحة إليه، شرط أن يتم في موازاة ذلك تناول الطعام الصحي وشرب كمية كافية من الماء يومياً.
كذلك يمكن الاستفادة من الكركم من أجل تنقية البشرة حيث يعمل على الحد من نمو حبّ الشباب. إذاً، من المهم أن تبدأوا بتجربته منذ الآن مع اتباع نمط حياة صحي. وهكذا يمكن استقبال شهر الصوم مع الشعور بالراحة التامة.