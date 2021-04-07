بغداد وواشنطن تتفقان على عدم وجود قواعد أجنبية في العراق

وقال الأعرجي بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "الجانب الأمريكي تعهد بسحب عدد مهم من قواته من العراق، وتحدثنا خلال الحوار عن التقدم الذي أحرزته قواتنا في مكافحة الإرهاب".وأضاف "اتفقنا على تولي قواتنا الأمنية مهمة محاربة داعش"، مشيراً الى أن "العراق أكد على حماية الكوادر الأجنبية واتفق الطرفان على عدم وجود قواعد أجنبية في العراق".واعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاربعاء، عن انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي.