الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة فنية لعقد محادثات مع الجانب الأمريكي

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، بتشكيل لجنة فنية لعقد محادثات مع الجانب الأمريكي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله في بيان، إنه "على ضوء مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس أركان الجيش لعقد محادثات فنية مع الجانب الأمريكي لغرض إقرار الآليات والتوقيتات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي في الجانبين الأمني والعسكري".

واعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاربعاء، عن انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي.