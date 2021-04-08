اليوم.. أربع مواجهات في انطلاق الجولة الـ27 من الدوري الممتاز

حيث يحل فريق الشرطة الوصيف ضيفاً ثقيلاً على النجف صاحب المركز الرابع في لقاء يحتضنه ملعب النجف الأولمبي في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة، ويطمح أبناء القيثارة الخضراء الى العودة الى الديار بالعلامة الكاملة والاقتراب من المتصدر فريق القوة الجوية المنتشي بفوزه على الوحدات السعودي وحجز بطاقة التاهل الى دوري المجموعات لدوري ابطال اسيا .وفي مباراة اخرى يحل النفط التاسع ضيفا على متذيل الترتيب فريق السماوة على ملعب الإدارة المحلية في محافظة المثنى، بينما يشد أربيل الرحال الى ميسان لملاقاة نفط ميسان في ملعب الميمونة، ويحتضن ملعب التاجي لقاء الحدود وفريق القاسم .وتقام يوم غد الجمعة أربع مباريات، إذ يشهد ملعب كربلاء الدولي مواجهة نفط الوسط صاحب العروض والنتائج المتميزة في الآونة الأخيرة وضيفه الطلبة، ويستقبل الكرخ في ملعبه الميناء البصري، ويواجه أمانة بغداد خارج قواعده نفط البصرة، ويلاقي الكرخ ضيفه زاخو.وقررت لجنةُ المسابقات في الهيأة التطبيعية تغييرَ موعد مباراة الزوراء والصناعات الكهربائية ضمن الجولة السابعة والعشرين والمقرر إقامتها في ملعب الصناعة يوم الأحد المقبل إلى يوم الثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرًا، فيما تم تاجيل مباراة القوة الجوية والديوانية لما بعد عودة الصقور من مهمته الآسيوية.