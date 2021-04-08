بالصور: عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "لواء المشاة الـ(27)) يواصل نصبه للسيطرات المفاجئة بمساندة مفارز من الاستخبارات، حيث تمكن من خلال التفتيش الدقيق في سيطرة جامع أم الطبول في جانب الكرخ تمكن خلالها من اعتقال متهمين اثنين يستقلون عجلات لا تحمل أوراق ثبوتية، تم تسليمهم إلى مكتب سرقة السيارات".واضاف البيان ان "فرقة المشاة السادسة تستمر بتنفيذ عمليات استباقية لتأمين الحماية لقاطع المسؤولية، وإجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة".وتابع ان "فرقة المشاة الحادية عشر تستمر بتامين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: اعتقال (12) متهم وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة (28/ مخدرات) القي القبض عليه بدلالة متهم ملقى القبض عليه سابقاً شرقي بغداد".واوضح ان "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم قام بحرق دار احد المواطنين بعد سرقة جزء من محتوياتها في منطقة الكمالية، ومتهمين اثنين طرفا مشاجرة، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة".وذكر البيان ان "القوات الأمنية في اللواء (١٥) شرطة اتحادية واصلت تنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية ، وتمكنت من اعتقال متهم مطلوب للقضاء العراقي وفق المادة (17/ تجارة الأعضاء البشرية) وبالتعاون مع استخبارات الزعفرانية ومغاوير عمليات بغداد تم اعتقال متهم يقوم بانتحال صفه ضابط برتبة (عقيد) في وزاره الدفاع ويقوم بأخذ مبالغ ماليه من المواطنين لغرض التعيين وتوجد بحقه أكثر من ٦٠ شكوى".وأكمل ان "المفارز المشتركة لقيادة عمليات بغداد واصلت عملها في مختلف قواطع المسؤولية في بغداد، حيث تمكنت مفرزة مشتركة منصوبة قرب الحضرة القادرية من اعتقال متهم بتعاطي المواد المخدرة ضبط بحوزته كمية منها، مع ضبط مسدس غير مرخص، وكمية من العتاد المختلف وعجلتين حكوميتين مخالفة لضوابط العمل مع عجلات بدون لوحات و(21) عجلة مخالفة للحظر، إضافة إلى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة".