الكشف عن حجم الاموال المستردة من المتجاوزين على رواتب الرعاية الاجتماعية

وقال وزير العمل عادل الركابي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "عدد المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي وصل الى 561 الفاً منذ تشكيل الحكومة الحالية، بعدما كان على مدار 50 عاما يبلغ 245 الفاً، ما يعني ان نسبة الزيادة الجديدة تبلغ 100%".واضاف، ان "حجم المبالغ المستردة من المتجاوزين على الرعاية الاجتماعية تبلغ 16 مليار دينار"، مشيراً الى أن "هناك مبالغ تقدر ب 43 مليار دينار كانت مدفوعة ولم تستلم من قبل مستحقيها".