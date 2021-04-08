احمد الخفاجي يباشر بأداء مهامه محافظا لذي قار

وقال الخفاجي في مؤتمر صحفي حضرته "السومرية نيوز"، أن " ذي قار مقبلة على حملة اعمار كبرى ستشمل جميع مدن وقصبات المحافظة"، لافتا إلى أن " هناك خطة من ثلاثة مستويات للنهوض بذي قار، والمستوى الأول فيها يتضمن معالجة الأمور الطارئة التي تعاني منها المحافظة وابرزها مشكلة شح المياه في بعض مناطق مدينة الناصرية".وكشف الخفاجي، عن" تشكيل غرفة عمليات في المحافظة لمتابعة أزمة الكهرباء وبدأت أعمالها اليوم، وهي مكونة من خبراء في الطاقة، وستكون هذه الغرفة في انعقاد مستمر على مدى 24 ساعة لمعالجة أزمة الكهرباء التي باتت مشاكلها تقليدية في كل عام تتكرر علينا".وأضاف، أن " حكومة المحافظة الجديدة تولي أهمية كبيرة لملف المغيبين من المتظاهرين وغيرهم وسنعمل على اعادة دراسة النتائج التي توصلت اليها اللجان السابقة وسنقوم بخطوات كبيرة في هذا الملف قريبا".وتابع، اما " بالنسبة لملف قضاء الرفاعي والصراع على منصب القائممقام، فاننا سنزور القضاء للقاء اهلنا هناك لنصل معهم الى نتيجة مرضية بشأن اختيار الاسم المناسب لإدارة القضاء خلال المرحلة المقبلة، فيما اكد ان اختيار اسماء خلية دعم محافظة ذي قار كان من قبل رئاسة الوزراء".