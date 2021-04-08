الرشيد يطلق قروض بقيمة 30 مليون دينار لترميم المباني

وقال المكتب الاعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تم "اطلاق قروض 30 مليون دينار لترميم المباني والوحدات السكنية للمواطنين والموظفين"، مبينا ان مبلغ القرض حدد بـ(30) مليون دينار كحد اعلى لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف و(20) مليون دينار للمواطنين شرط تقديم كفيل".واضاف ان "فائدة القرض (5٪) تحتسب بطريقة القسط الثابت"، مشيرا إلى أن "ترويج الطلبات سيكون من خلال فروع المصرف".