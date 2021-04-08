العراق يشارك في دورة الألعاب الآسيوية للشباب

وقال مدير اعلام اللجنة الوطنية الاولمبية العراقية حسين علي حسين في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن" اللجنة الاولمبية فاتحت الاتحادات الرياضية مثل اتحاد كرة القدم والسلة وكرة اليد والطائرة والجمناستك وغيرها لتهيئة انتخاباتهم ودراسة مناهجهم بالاضافة الى متابعة المنتخبات وابطال الالعاب الفردية وامكانية المشاركة في دورة الالعاب الآسيوية لفئة الشباب".واضاف أن "اللجنة الأولمبية تبدي اهتماماً كبيراً بالدورات الشبابية سواءً الآسويية أم الدولية لما تقدمه من خبرة للملاكات الشابة لكي تاخذ دورها الحقيقي في المحافل العالمية".