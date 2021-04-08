الاعلام الامني تنشر موجز العمليات خلال الـ24 ساعة الماضية

والخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قيادة عمليات بغداد شرعت بنصب سيطرة وقتية مشتركة من مقر اللواء 25 الفرقة 17 و الأستخبارات و مكافحة ارهاب بغداد و تم من خلالها القاء القبض على مطلوب وفق المادة 4 أرهاب".واضاف انه "بواجب اخر تمكن مكتب مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية من القاء القبض على احد المتهمين في منطقة الزعفرانية وفق المادة 28 مخدرات".وتابع ان "نتائج المفارز المشتركة كانت ضبط 9 مسدسات و بندقية كلاشنكوف و اعتدة مختلفة و 18 عجلة مخالفة و عجلة بدون لوحات".