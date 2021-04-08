تعرف على أسعار الذهب في الاسواق العراقية

ارتفع سعر غرام الذهب في الاسواق العراقية، اليوم الخميس، بشكل محدود مع تحرك بالسعر العالمي للذهب.







الفئة السعر

عيار الذهب 24 81980 ديناراً



عيار الذهب 21 71734 ديناراً



عيار الذهب 18 61486 ديناراً





وفي ما يلي سعر الذهب بالسوق العراقي:عيار الذهب 24 81980 ديناراًعيار الذهب 21 71734 ديناراًعيار الذهب 18 61486 ديناراً