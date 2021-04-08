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تولر: واشنطن سعيدة بالتزام العراق وحمايته للبعثات الدبلوماسية

سياسة

2021-04-08 | 05:55
تولر: واشنطن سعيدة بالتزام العراق وحمايته للبعثات الدبلوماسية
1,288 مشاهدة

عقد السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عبر دائرة اتصال مغلقة، للتعليق على نتائج الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

وقال تولر ان جولة الحوار الثالثة تعد الاولى من نوعها منذ تسلم وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن منصبه في ادارة الرئيس بايدن ، حيث ناقش الحوار اطراً مختلفة شملت الامن ومكافحة الارهاب والصحة والثقافة والاقتصاد بحضور ممثلين عن اقليم كردستان.

واكد تولر ان مهام قوات التحالف الدولي في العراق تنصب على الاستشارة والتدريب ودعم القوات المسلحة العراقية وتطوير مهاراتها القتالية، لافتا الى ان حضور التحالف على ارض العراق قد تم بدعوة رسمية من السلطات العراقية.

واجاب تولر على سؤال قدمه مراسل السومرية علي خشان بشأن استهداف البعثات الدبلوماسية واثرها في تعكير العلاقة بين بغداد وواشنطن.

حيث رد تولر، بأن البيان الختامي للحوار الاستراتيجي الثالث، قد اشار بوضوح الى اهمية سلامة البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، وعبر عن سعادة الولايات المتحدة بالتزام الحكومة العراقية بحماية وسلامة البعثات الاجنبية وسعيها الى مطاردة الجهات الخارجة عن القانون وتسليمها الى العدالة.

كما أشار تولر الى قلقه من استمرار الهجمات الارهابية التي تطال قوافل قوات التحالف الدولي، حيث وصف الاعتداءات بانها مساس واعتداء على الحكومة العراقية، ونامل ان تسعى لايقاف هذه الهجمات لانها تضر بالمصالح العراقية الدولية، خاصة وان هذه القوافل تحمل معدات وتجهيزات لدعم لدعم قدرات القوات العراقية .

واضاف تولر ان جوهر الحوار بين الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة كان على اساس تبادل المصالح المشتركة بين البلدين وخصوصا لدعم العراق في المجالات الانسانية ومحاربة داعش.

كاشفا عن تقديم منحة مالية تقدر بـ300 مليون دولار لدعم المناطق المحررة والتي تعرضت الى الدمار خلال الحرب مع داعش فضلا عن تعاون وثيق لمواجهة جائحة كورونا.

وفيما يخص توقيت اجراء الحوار قال تولر ان الموعد قد تم اعداده بوقت ملائم لوزيري الخارجية العراقي والامريكي وليست له اي علاقة بأي حوار او حراك اقليمي.


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