مدونون يسخرون..مهر الزواج بالعراق تقديم زيت الطعام بدلاً من الذهب

حيث توقعت الصورة الساخرة ان يكون مهر الزواج المقدم والمؤخر في العراق تقديم صناديق زيت الطعام الى العروسة نظرا لغلاء سعره بالاسواق، بدلا من الذهب والاحجار الكريمة وذلك بعد قرار رفع سعر الصرف.وكتب في اعلى الصورة، قريبا المهر بالعراق، 12 كارتون زيت، والغايب 24 كارتون.وارتفعت اسعار المواد الغذائية والسلع وجميع المستلزمات الحياتية بعد قرار رفع سعر صرف الدولار وتقليل قيمة الدينار العراقي لمواجة الازمة المالية وتعويض عجز الموازنة الاتحادية.