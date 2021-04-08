أسهم بتخفيف الزخم المروري.. المرور تعلن افتتاح طريق جديد في بغداد

وقال مدير المرور اللواء الحقوقي طارق إسماعيل في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "تم فتح طريق خلف علوة الرشيد يمتدُّ من محطة وقود الدنيا باتجاه سيطرة 75 جنوبي العاصمة".واضاف اسماعيل أن "هذا الطريق حقق انسيابية عالية في حركة السير والمرور إذ أسهم بتخفيف الزخم المروري الحاصل بالشوارع القريبة"، لافتا الى أن "فتح الطريق تم بالتنسيق مع أمانة بغداد والقوة الماسكة للأرض المتمثلة باللواء السابع شرطة اتحادية".