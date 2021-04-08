لجنة المسابقات تؤكد استمرار الدوري الممتاز

وقال عضو لجنة المسابقات، علي عبيس في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "مباريات الجولة المقبلة، ستنطلق يوم 16 من الشهر الجاري"، مضيفا ان "مباريات القوة الجوية والشرطة ستؤجل فقط خلال خوضهما مباريات دوري أبطال آسيا".واشار عبيس الى ان "الهدف هو إنهاء الدوري في توقيته المحدد من دون أي تأثير على الأندية المشاركة في المسابقة، لما لذلك من انعكاس إيجابي على مشوار المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المزدوجة".