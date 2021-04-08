بالوثيقة.. مجلس الوزراء يخاطب التربية والمالية بشأن المحاضرين

حصلت السومرية نيوز على وثيقة تظهر مخاطبة مكتب رئاسة الوزراء، لوزارتي التربية والمالية بشأن التعاقد مع المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في قطاع التربية.

في مايلي نص الوثيقة: