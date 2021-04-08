البرلمان يعلن موعد بداية الفصل التشريعي الثاني

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "قررت رئاسة المجلس واستنادا للمادة (57) من الدستور "لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها" *انتهاء الفصل التشريعي الأول*".وأضاف البيان "وإذ تبارك لكم رئاسة المجلس جهودكم المخلصة نوابا ولجانا وكتلا برلمانية إقرار الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١، فإنها تعلن أن *بداية الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الثالثة ستكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٤ /٢٠٢١*".