مواطنون يشكون إجراءات دخول المطار "المعقدة"

وفي هذا الصدد، يدعو المواطن عبدالله المياحي، إلى "ضرورة تخفيف إجراءات دخول المطار، حتى لو لبعض الفئات".ويضيف المياحي في حديث لـ السومرية نيوز، "أنا مهندس معماري، وعملي يتطلب السفر في كثير من الأحيان، لكني أواجه صعوبات بشأن مسألة الدخول إلى المطار بسيارتي الخاصة بسبب الإجراءات المشددة والمعقدة"، مشيراً إلى أنه "في تركيا بالإمكان ترك السيارة في المطارات هناك، وعند العودة إلى البلد يمكنني أخذها".ويكمل حديثه بالقول "أسعار تكسي المطار تكون مرتفعة التكلفة".من جانبه، محمد المشهداني (شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة) يقول إن "إعاقته حدثت بسبب الحرب مع تنظيم داعش، حيث كان منتسباً في صفوف القوات الأمنية".ويكمل المشهداني حديثه لـ السومرية نيوز، أن "التعامل داخل المطار، غير حضاري"، لافتاً إلى أنه "لا توجد معاملة خاصة لمن يعانون الاعاقة"، مشدداً على أهمية "التعامل بطريقة حضارية، كون المطارات تمثل واجه البلد".ويتابع "هناك مبالغة بالتفتيش، حيث اكثر من عشر نقاط تفتيشية عند المغادرة ونقطة واحد عند الدخول، لا اعرف السبب!".