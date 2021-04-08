تحذير "شديد الخطورة" بشأن "واتسآب"

وأوضح المركز السعودي، في بيان رسمي أنه ينبغي تحميل التحديثات الأمنية الجديدة لتطبيق "واتسآب"، لأنها تعالج اختلالات أمنية "عالية الخطورة".وقال المركز: "في حالة عدم تحميل تحديث واتسآب، فكل قطاعات الجهاز والمستخدمين ستكون مستهدفة، لأنها قد تكون عرضة للاستغلال من قبل المتطفلين والقراصنة، والقيام بأي تعديلات غير مصرح بها، وكذلك تجاوز سعة الذاكرة العشوائية (رام)".وأوضح أن ذلك الخطر موجود في إصدارات "واتسآب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وكذلك نسخة "واتسآب بزنس".