اربيل يهزم نفط ميسان بثلاثية

وسجل هدف اربيل الأول المحترف الغاني شافيو ماموني في الدقيقة 25، وعادل فريق نفط ميسان النتيجة في الدقيقة 39 عن طريق علي حلو لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي.وفي الشوط الثاني عزز شيركو كريم النتيجة لاربيل بتسجيله الهدف الثاني بالدقيقة 59، ليعود لاعب نفط ميسان لتعديل النتيجة عن طريق ناصر محمدوه في الدقيقة 70، وفي الدقيقة 75 سجل هردي سيامند هدف التفوق لاربيل، لينتهي اللقاء بفوز اربيل.