الصدر يذكر الحكومة بـ8 نقاط "مهمة" ويهدد "القوات الأجنبية"

أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تغريدة تضمنت ثمان نقاط "مهمة" للحكومة العراقية، فيما هدد بعمل عسكري ضد "القوات الأجنبية" حال خرقت بنود الاتفاق مع الحكومة العراقية.

فيما يلي نص التغريدة: