الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على ساسة لبنانيين

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لنواب البرلمان "يجري إعداد مقترحات ملموسة ضد نفس الأشخاص الذين تخلوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية".وتابع قائلا "إن لم يضطلع الساسة بمسؤولياتهم، فلن نتردد في الاضطلاع بمسؤولياتنا".وصرح دبلوماسيان بأن فريق لو دريان يدرس كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.وكان انفجار ضخم في مرفأ بيروت قد دمر أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية في أغسطس، ولم يجر بعد تشكيل حكومة لتحل محل الحكومة التي استقالت بعد الحادثة.