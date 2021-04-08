محافظ البنك المركزي والسفير البريطاني يبحثان الارتفاع "الملحوظ" بالاحتياطيات

بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف والسفير البريطاني ستيفن هيكي، الارتفاع الملحوظ باحتياطيات البنك.

وقال البنك في بيان، إن "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف استقبل سفير المملكة المتحدة في العراق ستيفن هيكي اليوم الخميس، وقد تناول اللقاء أمورا عدة، من بينها الارتفاع الملحوظ باحتياطيات البنك المركزي العراقي الأجنبية".

وأضاف البيان أن "السفير أكد ان الارتفاع الملحوظ للاحتياطيات الأجنبية للبنك يدعم الوضع الاقتصادي في العراق ويضعه بمرحلة جيده ومستقرة".

ولفت البيان الى أن "المحافظ والسفير زارا المبنى الجديد للبنك المركزي الذي صممته المعمارية الراحلة زها حديد واطلعا على مراحل التطور،

حيث بين السفير ان صرح البنك المركزي الجديد سيكون اضافة نوعية للعاصمة بغداد".