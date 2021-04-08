محافظ ذي قار يجمد صلاحيات نائبيه (وثيقة)

تنشر السومرية نيوز، وثيقة موقعة باسم محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي تتضمن تجميد صلاحيات نائبيه.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلف الخفاجي بمنصب المحافظ وذلك بعد نحو شهرين، من تكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي لادارة شؤون محافظة ذي قار.