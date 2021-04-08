مصرع وإصابة ثلاثة اشخاص بحادث سير وسط بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن مصرع شخصين وإصابة ثالث بحادث سير وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق انقاذ الدفاع المدني تمكنت من انقاذ شخص وانتشال جثتين نتيجة حادث سير مروع لعجلة مدنية نوع سايبة تكسي على طريق مطار المثنى وسط بغداد".



وأضافت أن "فرق انقاذ الدفاع المدني استخدمت معدات الانقاذ الهيدروليكية لقص الحطام واخراج الجثث مع تأمين تسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة فيما قدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها".