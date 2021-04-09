هذا الاسبوع... خبر مهم بانتظار مواليد الأبراج النارية!

ككل اسبوع، نستعرض اليكم أبرز الاحداث الفلكية التي سنشهدها، بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي. وتشير عقيقي الى ان الفترة الادق والاكثر تشنجا تقع بين تاريخ 15 نيسان /ابريل وتمتد لغاية 29 أيار /مايو.





بالنسبة للفترة الاكثر دقة، فهي ستبدأ من تاريخ 15 نيسان ابريل الى تاريخ 29 أيار مايو حيث يبلغ تنافر الكواكب اوجه، ويشكل طالعا رديئاً يسبب بمشاكل كثيرة وتقلبات كبيرة في العالم على مختلف المستويات.



كذلك نشهد هذا الاسبوع خبرا مهما يناسب مواليد الابراج النارية مع وجود القمر الجديد الى جانب الكواكب مجتمعة في برج الحمل، ما يعني ان مواليد الحمل والاسد والقوس ستدخل في مرحلة حظ وتبرع في مفاوضات تستقطب خلالها المؤيدين.



حركة القمر أما الحدث الابرز عن هذا الاسبوع، فهو انتقال كوكب المريخ، الكوكب السريع وكوكب النار والحديد والمشاكل والتسرع والتهور، من برج الجوزاء الهوائي الى برج السرطان المائي ليشكل مربعا فلكيا مع الكواكب مجتمعة في برج الحمل. لا بد من الاشارة الى ان هذا التنافر للمربع الفلكي بين السرطان والحمل في موقع محرج يحمل تفسيرات كثيرة وتموجات كبيرة، ما ينذر بالخطر وتعرض بعض البلدان لمناوشات كثيرة وصراعات وازمات تطال شتى القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. قد نشهد اعمالا ارهابية وجرائم وحوداث مؤسفة تشير اليها تحركات الكواكب.بالنسبة للفترة الاكثر دقة، فهي ستبدأ من تاريخ 15 نيسان ابريل الى تاريخ 29 أيار مايو حيث يبلغ تنافر الكواكب اوجه، ويشكل طالعا رديئاً يسبب بمشاكل كثيرة وتقلبات كبيرة في العالم على مختلف المستويات.كذلك نشهد هذا الاسبوع خبرا مهما يناسب مواليد الابراج النارية مع وجود القمر الجديد الى جانب الكواكب مجتمعة في برج الحمل، ما يعني ان مواليد الحمل والاسد والقوس ستدخل في مرحلة حظ وتبرع في مفاوضات تستقطب خلالها المؤيدين.

بداية جولة على تنقلات القمر، يوم السبت القمر في الحوت، ويحمل لكل من مواليد الابراج المائية الامال والربح والشعبية.



الاحد والاثنين القمر الجديد في الحمل الناري، يساعد مواليد الابراج النارية ويقدم لهم الخيارات الجديدة والتسويات على كافة الاصعدة.



يومي الثلاثاء والاربعاء القمر في برج الثور الترابي، ما يعني ان مواليد الابراج الترابية سوف تسمع خبرا يتعلق بوضع مالي او ترقية او علاوة على الراتب، يجعلها متفائلة ومتحمسة.

نختم الاسبوع يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى الجوزاء، ما يعني اجواء هوائية بامتياز سترافق كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.



تحركات الكواكب



بالنسبة الى تحركات الكواكب لا تغيير يذكر هذا الاسبوع. الكواكب في اماكنها، الشمس وعطارد والزهرة في برج الحمل. المشتري وزحل في الدلو. المريخ في الجوزاء، واورانوس في الثور، وبلوتون في الجدي.



ولا تزال التاثيرات الايجابية هي المسيطرة على الاجواء الفلكية لمواليد الابراج النارية الحمل والاسد والقوس، فتتحسن الامور المالية والاتصالات والتواصل مع الاخرين، كما تتحسن المعاملات الادارية والقانونية والامور العائلية والعاطفية والمكاسب والارباح.