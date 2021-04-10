رجل الاخلاص والشهامة... تعرفي الى مواصفات برج الحمل

يتميز رجل برج الحمل بإخلاصه الكبير لأصدقائه، وتقديره لهم، وتفانيه في عمل أي شيء لمساعدتهم، وتقديم العون لهم في أي مشكلة تواجههم. ويتوقع منهم أن يكونوا معه بذلك التفاني والصدق. وإذا اكتشف عكس ذلك، فأنّه سيقطع تلك العلاقة فوراً، من دون أن يحسب لها أي حساب.يأخذ رجل برج الحمل المبادرة في عمل أي مهام بين أصدقائه، لكونه يحمل صفة القائد بداخله، وهو مستعد أيضاً لأن يواجههم بأي أخطاء تصدر منهم، بدون أن يبذل جهداً في تنميق الكلام وتحضيره.