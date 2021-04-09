اتبعي هذه النصائح للتخلص من تجاعيد اليدين!

عدم الاهتمام ببشرة اليدين، أو التقدّم في السن قد يؤدي إلى ظهور التجاعيد المزعجة في هذه المنطقة، وقد تسبق في كثير من الأحيان تجاعيد الوجه، فتبدو المرأة في عمر أكبر من سنها الحقيقي، كما أنه كثيراً ما يتم تجاهل العناية باليدين وتفضيل العناية بالوجه ، علماً أن بشرة اليدين تتعرض أكثر من سواها لعوامل تؤثر سلباً على الجلد وتسهم في شيخوخة الجلد المبكرة. لهذا عليك بمنحهما العناية اللازمة والمبكرة.

أسباب ظهور تجاعيد اليدين



• التقدم في السن

• غسل اليدين المتكرر.

• عدم تجفيفهما جيداً.

• التعرض لأشعة الشمس.

• التدخين.

• استخدام مساحيق التنظيف من دون ارتداء قفازات.

• قلة الترطيب.

• تناول بعض الأدوية.

• الوراثة.

• سوء التغذية.

• التلوث البيئي.

• البرودة، الحرارة المرتفعة، الرطوبة ....

• التغييرات الهرمونية في الجسم.



نصائح لتقليل تجاعيد اليدين



لتجنب والتخفيف من حدة تجاعيد اليدين، ينصح الأطباء وخبراء العناية بالبشرة ببعض الخطوات، وهي كالتالي: • التقدم في السن• غسل اليدين المتكرر.• عدم تجفيفهما جيداً.• التعرض لأشعة الشمس.• التدخين.• استخدام مساحيق التنظيف من دون ارتداء قفازات.• قلة الترطيب.• تناول بعض الأدوية.• الوراثة.• سوء التغذية.• التلوث البيئي.• البرودة، الحرارة المرتفعة، الرطوبة ....• التغييرات الهرمونية في الجسم.لتجنب والتخفيف من حدة تجاعيد اليدين، ينصح الأطباء وخبراء العناية بالبشرة ببعض الخطوات، وهي كالتالي:

• الترطيب، ثم الترطيب... سواء بكريمات أو زيوت طبيعية، فالجفاف من الأسباب الرئيسية لظهور تجاعيد اليدين.





• وفي الليل، ينصح بتطبيق كريم لليدين يحتوي على الريتينول المشتق من مضادات الأكسدة الموجودة في فيتامين A، حيث يعمل على تحسين الخلايا ويضاعف مستوى الكولاجين فيها. • تجنب تعريض اليدين للشمس، فالأشعة ما فوق البنفسجية تؤدي إلى تحلل وتكسر الكولاجين والإيلاستين في الجلد، لذا ينبغي تطبيق كريم واقٍ من الشمس بعامل حماية لا يقل عن SPF 30، أو تغطية اليدين.• وفي الليل، ينصح بتطبيق كريم لليدين يحتوي على الريتينول المشتق من مضادات الأكسدة الموجودة في فيتامين A، حيث يعمل على تحسين الخلايا ويضاعف مستوى الكولاجين فيها.

• يجب ارتداء قفازات عند استعمال مساحيق التنظيف وفي أيام الشتاء الجافة والباردة، كذلك عند التعرض لأشعة الشمس.



• تجنب الإكثار من غسل اليدين، لأن الإفراط في هذا الأمر يضر بمرونة الجلد، فيصبح جافاً، وذلك أحد أسباب ظهور تجاعيد اليدين.

• الحرص على تجفيف اليدين جيداً بعد غسل اليدين.