اسعار النفط تتراجع رغم ازدياد الطلب العالمي على الوقود

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو / حزيران 12 سنتًا ، أو 0.2٪ ، إلى 63.08 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0731 بتوقيت غرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 59.59 دولارًا للبرميل ، بانخفاض واحد سنت.يسير كلا العقدين على المسار الصحيح لتحقيق انخفاض بنسبة 2٪ -3٪ هذا الأسبوع بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، وهي مجموعة تُعرف باسم أوبك + تضم روسيا ، على زيادة الإمدادات تدريجياً بمقدار مليوني برميل. اليوم بين مايو ويوليو.ويتوقع المحللون استمرار انخفاض مخزونات النفط العالمية ، مع تسارع الطلب على الوقود في النصف الثاني من هذا العام مع انتعاش الاقتصاد العالمي.وقال المحلل في إنرجي أسبكتس فيريندرا تشوهان: "تجري الكثير من عمليات إزالة المخزون ، لذا نحن في عملية إعادة التوازن".وأضاف أن الأسواق المادية ستظل بحاجة إلى الانتعاش قبل أن ترتفع الأسعار وفروق الأسعار بين الأشهر.وتتزايد المخاوف من أن تجدد عمليات الإغلاق في أجزاء من العالم للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 ومشاكل التطعيمات يمكن أن تغير صورة الطلب على النفط.قال ستيفن إينيس ، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في Axi ، إن أسعار النفط من المتوقع أن يتم تداولها في نطاق يتراوح بين 60 و 70 دولارًا حيث يزن المستثمرون هذه العوامل.وهذا الأسبوع ، أجرت القوى العالمية وإيران محادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ، مما قد يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية في النصف الثاني من هذا العام.وقالت هيلما كروفت ، المحللة في آر بي سي كابيتال ، في مذكرة هذا الأسبوع: "إذا أمكن صياغة إطار عمل شامل في الأسابيع المقبلة ، فمن المرجح أن تصل كميات كبيرة من النفط الإيراني إلى السوق في النصف الثاني من عام 2021".