تحذير.. 8 أطعمة لا تتناولها في الصباح

إذ يمكن أن تجعلك وجبة الإفطار غير الصحية تشعر بالخمول، وتؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة.نستعرض فيما يلي أسوأ 8 أطعمة يمكن تناولها في الصباح، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Healthline الصحي.يعتقد الكثير من الناس أن حبوب الإفطار هي خيار مغذي للأطفال والكبار، إذ غالبًا ما تتضمن عبوات الحبوب ادعاءات صحية، مثل "تحتوي على حبوب كاملة"، وقد تشير المصلقات الموضوعة على هذه المنتجات أيضًا إلى أن الحبوب مصدر جيد للعناصر الغذائية مثل فيتامين أ والحديد.في الواقع، تتم معالجة هذه الحبوب بشكل كبير وتحتوي فقط على كمية صغيرة من الحبوب الكاملة. وأيضا، يتم إضافة العناصر الغذائية بشكل مصطنع في عملية تسمى التحصين.إذ وجدت إحدى الدراسات أن الأطفال الذين تناولوا حبوب الإفطار المدعمة المصممة لتحسين وظائف المناعة، انتهى بهم الأمر إلى المرض مثل الأطفال الذين لم يستهلكوا الحبوب.تحتوي حبوب الإفطار في الغالب على حبوب وسكر مكرر، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والحالات الصحية المزمنة الأخرى.تعتبر الفطائر والفطائر المحلاة "الوافلز" من الخيارات الشعبية لوجبات الإفطار في عطلة نهاية الأسبوع في المنزل أو في المطاعم.لكن كل من الفطائر العادية والفطائر المحلاة تحتوي على الدقيق والبيض والسكر والحليب، ومع ذلك، يتم طهيها بشكل مختلف نوعًا ما من أجل تحقيق شكل وملمس متميزين.وعلى الرغم من أنها تحتوي على بروتين أكثر من بعض عناصر الإفطار، إلا أنها غنية جدًا بالدقيق المكرر. ويعتقد العديد من الباحثين أن الحبوب المكررة مثل دقيق القمح تساهم في مقاومة الأنسولين والسمنة.بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما يتم تغطية الفطائر والفطائر المحلاة بشراب البان كيك الذي يحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز.ويمكن أن يسبب شراب الذرة عالي الفركتوز الالتهاب الذي يؤدي إلى مقاومة الأنسولين ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمقدمات السكري أو داء السكري من النوع 2.قد يبدو الخبز المحمص المغطى بالسمن خيارًا جيدًا للإفطار، لأنه لا يحتوي على الدهون المشبعة أو السكر.لكن الخبز المحمص بالسمن النباتي يرفع مستويات السكر في الدم والأنسولين، ويسبب الجوع مرة أخرى ويزيد من خطر زيادة الوزن وأمراض القلب.تحتوي الفطائر عادة على نسبة عالية من الدقيق المكرر والزيوت النباتية المكررة والسكر، وكلها غير صحية للغاية، باستثناء البيض؛ المكون الوحيد الصحي.بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون الكعك المباعة تجاريًا كبيرة جدًا، وقد وجدت إحدى المراجعات أن الكعك المعبأ النموذجي يتجاوز حجم الجزء المعياري لوزارة الزراعة الأمريكية بنسبة 333 ٪ .يُعتقد أن الزيادة الهائلة في أحجام الحصص الغذائية على مدار الثلاثين عامًا الماضية تلعب دورًا رئيسيًا في وباء السمنة.يعد عصير الفاكهة من أسوأ الخيارات التي يمكنك اتخاذها إذا كنت تحاول تجنب الجوع وزيادة الوزن والأمراض المزمنة.إذ تحتوي بعض عصائر الفاكهة الموجودة في السوق على القليل جدًا من العصير ويتم تحليتها بالسكر أو شراب الذرة عالي الفركتوز.يؤدي شرب عصير الفاكهة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة كبيرة نظرًا لعدم وجود دهون أو ألياف لإبطاء الامتصاص، ويمكن أن يؤدي الارتفاع الحاد في الأنسولين وانخفاض نسبة السكر في الدم إلى الشعور بالتعب والارتعاش والجوع.تعد المعجنات المحمصة خيار إفطار سريع وسهل بلا شك، ومع ذلك، فإن مكوناتها ليست صحية.على سبيل المثال، تحتوي أحدى منتجات المعجنات المحمصة على الدقيق الأبيض والسكر البني وشراب الذرة عالي الفركتوز وزيت فول الصويا.بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من السكر والدقيق المكر، تحتوي المعجنات المحمصة على بضع جرامات فقط من البروتين.تشبه الكعكات المغطاة بالمربى الحلوى أكثر من كونها وجبة، إذ تصنع الكعكات بخلط دقيق القمح المكرر والزبدة والسكر مع النكهات المرغوبة. ثم يتم تشكيل العجين على شكل دوائر صغيرة ويخبز.وعادة ما تكون مغطاة بالكريمة والمربى أو الجيلي، والنتيجة النهائية هي وجبة فطور غنية بالسعرات الحرارية مع القليل من الألياف والبروتين.إذ توفر الكعكات المغطاة بالكريمة والمربى القليل من العناصر الغذائية بخلاف السعرات الحرارية. ويمكن أن تؤدي الكربوهيدرات سهلة الهضم ونقص الألياف إلى الشعور بالجوع، مما يؤدي إلى زيادة تناول الطعام وزيادة الوزن.ربما يُعتقد أن اللبن الزبادي الخالي من الدسم والمغطى بالتوت مثالا رائعا لوجبة إفطار صحية، ومع ذلك، فإنه ليس كذلك.إذ يحتوي الزبادي المُحلى منزوع الدسم على نسبة عالية جدًا من السكر، وقد يحتوي على نسبة أكبر من الآيس كريم. كما أنه يفتقر إلى دهون الألبان الطبيعية التي يمكن أن تزيد من الشعور بالشبع.