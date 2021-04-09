العثور على كدس كبير للعتاد في تلعفر

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن عمليات التطهير و ملاحقة الفلول الإرهابية، توجهت قوة من الفوج الثاني باللواء 73 بالفرقة 15 الى سلسلة جبال العياضية التابعة الى قضاء تلعفر للبحث عن كدس عتاد من مخلفات داعش الإرهابية، وقد جاءت هذه العملية وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة".واضاف البيان انه "تم العثور على الكدس الذي احتوى 50 قنبرة هاون عيار 82 ملم و50 قنبرة هاون أخرى عيار 120 ملم و 5 مقذوفات مدفع عيار 155 ملم و 9 رمانات هجومية، حيث تم تفجير الكدس موقعياً دون حادث يذكر".