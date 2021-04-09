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نصائح طبية على الحوامل الصائمات اتباعها في رمضان!

للنساء فقط

2021-04-09 | 05:11
نصائح طبية على الحوامل الصائمات اتباعها في رمضان!
المصدر:
سيدتي
717 مشاهدة

أهم شيء يجب مراعاته عند اتخاذ قرار بشأن الصيام أثناء الحمل هو صحتك وصحة جنينك. وهذا ما عليك أن تقرريه مع طبيبك، في حالات الحمل عالية الخطورة، قد لا ينصح الأطباء بالصيام. أما إذا كان الحمل غير عالي الخطورة، فالصيام ممكن، وتذكري أن الجنين يأخذ كل ما يحتاجه منك، فلا خوف عليه من الصيام، إن كانت حالتك الصحية تسمح بذلك، ومن الفترات التي يجب الحذر خلالها، هي المراحل المبكرة من الحمل. التي تحدث فيها التغيرات والتطورات التي تعاني بعض النساء فيها من غثيان الصباح الذي يمكن أن يسبب الجفاف ونقص العناصر الغذائية الضرورية.

الدكتور فواز إدريس، استشاري في أمراض النساء والولادة والحمل الحرج، وطب الأجنة، في مركز هيلث بلاس للإخصاب في جدّة، يعطي للحوامل الصائمات هذه النصائح.

1- تحدثي مع طبيبك الذي يمكنه التحقق من صحتك ولأي مضاعفات محتملة قد يجعلك الصيام أكثر عرضة لها، مثل السكري (سكري الحمل) وفقر الدم. قد تحتاجين إلى المزيد من الفحوصات المتكررة أثناء الصيام لمراقبة مستويات السكر في الدم.


2- حافظي على الهدوء وتجنبي المواقف العصيبة. فالتغييرات في روتينك، ونقص الطعام والماء، والأكل والشرب في أوقات مختلفة يمكن أن تسبب لك التوتر. حيث وجد أن النساء الحوامل اللائي صمن خلال شهر رمضان لديهن مستويات أعلى من هرمون الإجهاد الكورتيزول في دمائهن مقارنة بالنساء اللائي لم يصمن.

3- اسألي الأسرة أو الأصدقاء الذين صاموا أثناء الحمل للحصول على نصائح واقتراحات.

4- خططي جدول حياتك لعدة أيام مقبلة حتى تتمكني من أخذ فترات راحة منتظمة. وحاولي أن تشربي 1.5 إلى لترين من الماء خارج فترات الصيام.

5- احتفظي بمفكرة طعام؛ حتى تعرفي ما تأكلين وتشربين. حيث عليك الإكثار من شرب الماء والسوائل الأخرى.

6- إذا كنت معتادة على تناول الكثير من المشروبات المحتوية على الكافيين، فقللي من تناولها قبل الصيام لمنع الصداع الناتج عن التغيير، يجب أن لا تتناولي أكثر من 200 مجم من الكافيين يومياً عندما تكونين حاملاً؛ لأن الكافيين مدرّ للبول ويمكن أن يصيبك بالجفاف. تذكري أن الشوكولاتة والشاي الأخضر يحتويان أيضاً على بعض الكافيين.

7- فيما يتعلق بالإفطار، تجنبي الأطعمة السكرية التي ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة، ما يؤدي إلى انهيار الطاقة لاحقاً. بدلاً من ذلك، تناولي الكثير من الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والبقول والفواكه المجففة، بالإضافة إلى الكثير من البروتين من اللحوم والبيض والمكسرات.

8- تأكدي من استمرار تناول مكملاتك (كالفيتامينات وحمض الفوليك)، واتباع نظام غذائي صحي متوازن خلال شهر رمضان؛ حتى تحصلي على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجينها.

9- حاول عدم المشي لمسافات طويلة أو حمل أي شيء ثقيل، فعليك أن تقللي من الأعمال المنزلية وكل ما يزعجك.. أثناء فترة الصيام.


10 - إذا كنت لا تزالين غير متأكدة مما إذا كان الصيام أثناء الحمل مناسباً لك، ففكري في فترة تجريبية لمعرفة كيف يمكنك المضي قدماً، وتذكري أنه بإمكانك الإفطار دائماً إن تعرضت إلى تعب مفاجئ.

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