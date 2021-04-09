الكشف جريمة قتل غامضة لحدث والقبض على الجاني في بغداد

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة لحدث قضى خنقا بقطعة قماش، والعثور على جثته مرمية في موقع للطمر الصحي في منطقة المعامل شرقي العاصمة بغداد".واضاف البيان انه "فبعد إحالة الأوراق التحقيقية الى مكتب مكافحة إجرام حسينية المعامل والمباشرة بتشكيل فريق عمل للتحقيق بالحادث والتحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالتوصل الى المتهم الجاني وإلقاء القبض عليه، واعترف بعد مواجهته بالأدلة والتعمق بالتحقيق معه بقيامه باستدراج المجنى عليه الى داره من خلال أستئجاره بحجة التوصيل وبعد التمكن من المجنى عليه داخل الدار قام بربط يديه بأسلاك كهربائية وخنقه بواسطة قطعة قماش ووضع فراش ثقيل واغراض فوقه للتأكد من قتله وسرقة دراجة المجنى عليه والتي يعمل بها للأجرة ثم إخراج جثته ورميها في منطقة بعيدة تستخدم للطمر الصحي".وتابع انه " تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف وتصديقها قضائيا أمام السيد قاضي التحقيق وقرر توقيفه عن جريمة القتل العمد استنادا لأحكام المادة ٤٠٦ ق.ع".