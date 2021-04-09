"الفيفا" يطلق أول طابع بريدي خاص بمونديال قطر 2022

ووفقاً لـ"الفيفا" فإن الطوابع ستتضمن أيضاً معلومات عن كأس العالم في قطر، بما في ذلك الملاعب المتميزة بحداثتها، وعن الدوحة، فضلاً عن التاريخ العريق لكرة القدم القطرية.كما ستُساهم هذه الطوابع في زيادة الوعي -بحسب "الفيفا"- وإضفاء الإثارة أثناء التحضيرات لمونديال قطر.وكان رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو قد تعهد بأن يشهد جمهور الكرة مونديالاً استثنائياً، وقال إن بطولة قطر ستكون الأعظم في تاريخ المونديال وستبقى في الذاكرة طويلاً.وتواصل قطر تنفيذ برامجها المتنوعة الرامية للاستعداد للحدث العالمي، الذي يقام للمرة الأولى في بلد عربي وشرق أوسطي.