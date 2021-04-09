مبابي يطلب الرحيل عن باريس والانتقال إلى نادي اسباني

اللاعب عقده ينتهي في يونيو 2022 وسط محاولات مستمرة من باريس لإقناعه بالاستمرار وعدم مغادرة النادي، باعتباره ضمن خطط المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.ومع ذلك يبدو أن المهاجم الشاب قرر السير عكس رغبات ناديه، حيث أبدى رغبته الصريحة في مغادرة النادي بالصيف.وجاء ذلك وفقًا لما أكدته شبكتي "كادينا سير" و"كواترو"، حيث يريد مبابي الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.وأشارت التقارير إلى أن اللاعب أخبر باريس برغبته، من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لرحيله وتوفير البديل في أقرب فرصة ممكنة.ومن جانبها أكدت صحيفة "as" الإسبانية أن اللاعب على اتصال مستمر مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد خلال الفترة الماضية.وهو ما يجعل الصفقة ممكنة في الميركاتو الصيفي، حيث يحضر فلورنتينو بيريز رئيس ريال للدخول في مفاوضات مباشرة لضم اللاعب.يذكر أن مبابي البالغ من العمر 22 سنة، نجح في تسجيل ثنائية في فوز فريقه على بايرن ميونخ 3\2 أمس الأربعاء، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.