وزارة الصحة تحدد موعد وصول شحنات لقاحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، أن شحنات من لقاحات كورونا ستصل إلى مطار بغداد يوم الأحد المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، إن "لقاحات من مناشئ عدة ستصل إلى مطار بغداد الدولي يوم الأحد المقبل"