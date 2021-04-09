اليوم.. أربع مباريات في الجولة 27 لدوري الكرة الممتاز

حيث يحتضن ملعب (أحمد راضي) في الساعة الثالثة عصرا، مباراة نادي الكرخ وضيفه نادي الميناء البصري، وعلى ملعب التاجي سيلتقي نادي الكهرباء وضيفه نادي زاخو في تمام الساعة الرابعة عصراً.بينما سيشهد ملعب الفيحاء بالبصرة مباراة لفريق نادي نفط البصرة، الذي سيضيف القادم من بغداد نادي أمانة بغداد في الساعة الخامسة والنصف.في حين تحتضن المباراة الرابعة، فريق نادي نفط الوسط الذي يضيف على ملعب كربلاء الدولي فريق نادي الطلبة في تمام الساعة 7:45 مساء.ويتصدر فريق نادي القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد الجولة السادسة والعشرين برصيد 56 نقطة ويتذيل فريق نادي السماوة القائمة برصيد 20 نقطة.