Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بايدن يعلن حالة طوارئ في مجال الأمن القومي "بسبب روسيا"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

أنتقائية التعامل بين المنافذ الحدودية وآثارها السلبية على السوق والمنتج المحلي

سياسة

2021-04-09 | 05:46
أنتقائية التعامل بين المنافذ الحدودية وآثارها السلبية على السوق والمنتج المحلي
896 مشاهدة


تقرير: السومرية نيوز

أثارت انتقائية التعامل في تطبيق القرارات ما بين المنافذ الحدودية في محافظات العراق المختلفة واقليم كردستان، موجة استياء واسعة لما تسببت به من ضرر على المنتج المحلي ونوعية السلع في الاسواق واسعارها، ففي الوقت الذي انتقد فيه برلماني تلك الانتقائية بالتعامل اقترح آخر فتح سيطرات جمركية في بعض المحافظات لفحص البضائع القادمة من الاقليم، فيما أشار باحث سياسي الى ان الاجراءات الحكومية حتى اللحظة في معالجة مشاكل المنافذ الحدودية ما زالت دون المستوى رغم وجود تشريعات برلمانية وقرارات تصب في هذه البودقة لكنها ما زالت حتى اللحظة مجرد حبر على ورق

النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، اقترح فتح سيطرات جمركية في محافظتي كركوك ونينوى بغية السيطرة على البضائع والسلع القادمة من إقليم كردستان الى باقي محافظات العراق لعدة اسباب.

وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، ان "الاجراءات الحكومية للسيطرة على المنافذ الحدودية ما زالت للأسف الشديد محدودة"، مبينا ان "هنالك العديد من الإجراءات الواجب اتخاذها حيث انه فيما يخص المنافذ خارج الاقليم يحجب اتمتة الاجراءات الجمركية وإجراء تغيرات واسعة للكوادر التي تدير الجمارك على اعتبار ان هنالك مافيات من المتنفذين داخل المنافذ هي سبب الفساد بالتالي فانه يجب اعادة هيكلة كوادر المنافذ الحدودية في جميع دوائرها وان تكون اجراءات استيفاء التعرفة الجمركية الكترونية وتربط الكترونيا بمركز وطني داخل بغداد".

واضاف العقابي، "اما فيما يخص المنافذ الحدودية داخل اقليم كردستان فهي خارج سلطة الحكومة الاتحادية وعلى الحكومة الاعتراف بذلك وان تقوم باجراءات تضمن عدم حصول التهرب الجمركي واستيفاء التعرفة الجمركية وفقا للقانون من خلال فتح سيطرات جمركية في كركوك والموصل"، مشددا على "اهمية عودة تلك السيطرات لانه مع شديد الاسف فان الموانئ العراقية والمنافذ العراقية اصبحت خاوية نتيجة لعملية تخفيض الجمارك في منافذ الاقليم سواء كانت الرسمية وغير الرسمية وقد يصل الى 70-80% وهذا تهرب جمركي وهدر كبير للمال العام ولا يمكن ضبطه الا من خلال اقامة سيطرات جمركية كركوك والموصل".

واكد ان "عمل تلك السيطرات سيكون اولا استيفاء التعرفة الجمركية او التأكد من دفعها اضافة الى التأكد من الالتزام بالضوابط الصناعية والزراعية خصوصا ما يتعلق منها في الروزنامة الزراعية على اعتبار انه في بعض الأحيان يتم الإضرار بالمنتج المحلي من خلال دخول سلع وبضائع رخيصة الثمن تضر بالفلاح والصناعي العراقي، على اعتبار ان هنالك تعليمات حكومية تصدر فيما يخص حركة البضائع والاستيراد يتم الالتزام بها من جميع المنافذ في العراق باستثناء منافذ اقليم كردستان".

النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون، اكد ان تطبيق القرارات الصادرة بشأن حماية المنتج المحلي او منع دخول بعض البضائع والسلع من المنافذ الحدودية ، يجري بانتقائية مابين منفذ واخر، ناهيك عن استمرار سيطرة مافيات الفساد على عمليات الدخول للبضائع من خلال التهرب الضريبي والجمركي.


وقال ابو الجون في حديث للسومرية نيوز، ان "اي قرار يصدر بشأن منع دخول بعض السلع او فرض ضرائب معينة على بعض السلع يتم تطبيقه بانتقائية على بعض المنافذ في وقت ان منافذ اخرى رسمية وغير رسمية في اقليم كردستان تدخل منها البضائع دون رقيب ما ادى الى ابتعاد التجار والمستوردين من منافذ وسط وجنوب العراق الى منافذ الاقليم مما أضر كثيرا بواردات المحافظات الجنوبية التي فيها منافذ".

واضاف ابو الجون، ان "هنالك العديد من الوعود التي قدمتها الحكومة لضبط عمل المنافذ لكنها بقيت مجرد حبر على ورق، دون تطبيق فعلي، مما أضر بالسوق كثيرا وساهم في ضرب المنتج المحلي اضافة الى دخول العديد من البضائع غير الصالحة للاستهلاك البشري والمسرطنة اضافة الى الخسائر الكبيرة التي لحقت بخزينة الدولة نتيجة للتهرب الضريبي".

الباحث السياسي يوسف سلمان، من جانبه اشار الى ان الاجراءات الحكومية حتى اللحظة في معالجة مشاكل المنافذ الحدودية ما زالت دون المستوى رغم وجود تشريعات برلمانية وقرارات تصب في هذه البودقة لكنها ما زالت حتى اللحظة مجرد حبر على ورق.

وقال سلمان في حديث للسومرية نيوز، ان "الانتقائية في التعامل مع المنافذ الحدودية هي نوع من أنواع الفساد المقنن، ولذلك فان وجود حالات الفساد المالي والاداري في عمل المنافذ اصبح امر واقع لايمكن انكاره"، مبينا ان "هذا الواقع انعكس سلبا على حركة السوق المحلية من خلال إغراق السوق بالسلع المستوردة من مختلف المناشئ العالمية وبما اثر سلبا على دعم المنتج المحلي".

واضاف سلمان، ان "هنالك ضعف واضح وملموس في الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة في معالجة هذه المشكلة رغم اهمية المنافذ في توفير مورد مهم جدا لدعم خزينة الدولة، بالرغم من وجود التشريعات النافذة والمقترحات الجديدة في أتمتة عمل المنافذ بغية السيطرة عليها والتي ما زالت جميعا مجرد حبر على ورق دون تطبيق"، لافتا الى انه "للاسف الشديد حتى اللحظة لا توجد ارادة حكومية للسيطرة على عمل المنافذ والقضاء على حالات الفساد فيها وكل ما يعلن لا يتعدى كونه للاستهلاك الإعلامي".

واشار الى ان "كل ما يعلن عن منع بعض السلع من الدخول تحت عنوان حماية المنتج المحلي، فهي الاخرى لم تقدم شئ جديد وملموس فعليا على أرض الواقع لاننا حتى اللحظة نرصد العديد من تلك السلع في السوق المحلية رغم وجود قرارات حكومية بمنع او ايقاف استيرادها لفترة معينة"، مشددا على ان "المنافذ الحدودية ليست جميعها تحت سيطرة الحكومة الاتحادية على اعتبار ان المنافذ التي تدار من قبل الجهات الرسمية هي أيضا خاضعة لحالات فساد وممارسات غير قانونية ناهيك عن منافذ الاقليم التي هي أيضا خارج سيطرة الحكومة الاتحادية".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:39 | 2021-04-14 11:39
17:42 | 2021-04-15 17:42
17:16 | 2021-04-15 17:16
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
التربية تحدد موعد انطلاق الدوام الحضوري
21.37%
08:07 | 2021-04-14
التربية تحدد موعد انطلاق الدوام الحضوري
08:07 | 2021-04-14
خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل عن انفجار الحبيبية
20.88%
07:58 | 2021-04-15
خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل عن انفجار الحبيبية
07:58 | 2021-04-15
السومرية نيوز تنشر صورا لانفجار الحبيبية والاضرار الناجمة عنه
15.47%
08:13 | 2021-04-15
السومرية نيوز تنشر صورا لانفجار الحبيبية والاضرار الناجمة عنه
08:13 | 2021-04-15
اسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق العراقية
14.4%
03:18 | 2021-04-15
اسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق العراقية
03:18 | 2021-04-15
خلية الاعلام الامني تكشف معلومات جديدة حول تفجير الحبيبية
14.11%
11:00 | 2021-04-15
خلية الاعلام الامني تكشف معلومات جديدة حول تفجير الحبيبية
11:00 | 2021-04-15
التربية توضح أسباب صدور قرار الدوام الحضوري لبعض المراحل
13.78%
03:09 | 2021-04-15
التربية توضح أسباب صدور قرار الدوام الحضوري لبعض المراحل
03:09 | 2021-04-15
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.