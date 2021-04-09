مفوضية الانتخابات تخاطب المواطنين: حدثوا بياناتكم قبل 15 نيسان

وقالت المفوضية في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إنها "تكرر دعوتها للالتزام بموعد استقبال قوائم المرشحين لغاية 17 نيسان، مؤكدة أن موعد إقامة الانتخابات في 10 تشرين الأول المقبل، حتمي ولا تراجع عنه؛ لان عدم تحقق ذلك فيه مخالفة لأحكام المادة 8 أولاً من قانون الانتخابات العراقي رقم 9 لسنة 2020".وأضافت، أن "تمديد موعد تسلم التحالفات السياسية يعني بالضرورة تمديداً لموعد الانتخابات، بفعل التغير الذي سيطرأ على جدول العمليات الانتخابية".وفي الشأن نفسه، جددت المفوضية دعوتها إلى المواطنين "لتحديث بياناتهم الانتخابية، داعية جميع المؤسسات الحكومية لحث موظفيها على تحديث بياناتهم أيضاً".وختم بيان المفوضية، أنها "تؤكد جديتها في انجاز مهمتها في إجراء الانتخابات المقبلة".