الاتحاد الإسباني يغير حكم "كلاسيكو الأرض"

وحسب البيان تم إسناد مهمة تحكيم "كلاسيكو الأرض" للحكم خيسوس جيل مانزانو بدلا من أنطونيو ماتيو لاهوز بسبب تعرض الأخير لإصابة عضلية.وتنطلق المواجهة بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة غدا السبت.يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة متقدما بنقطتين على غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثالث، فيما يتشبث بالصدارة حتى الآن أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة قبل 9 جولات على نهاية المسابقة.