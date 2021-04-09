افضل الاطعمة لتبريد الجسم خلال فصل الصيف

وأفاد تقرير نشره موقع "تايمز أوف أنديا"، بأن هناك بعض الأنواع من الخضروات والفواكه، والتي تساعد إذا أضفتها إلى نظامك الغذائي، على ترطيب جسمك خلال درجات الحرارة المرتفعة، وهي:يمكن تناولها سليمة أو استخلاص عصير منها، وهي من أغنى الفواكه بفيتامينات A وC والصوديوم والألياف، وتحتوي على أكثر من 20 معدنا آخر، وتعد م مفيدة لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض القلب.من أفضل الفواكه التي يمكن تناولها فى أيام الصيف الحارة، لأنه يحتوى على 92% من الماء، فهو أكثر الأطعمة المرطبة التي يمكنك تناولها، وغني بالألياف وفيتامين سى وفيتامين أ والمغنيسيوم والبوتاسيوم.كما يساهم البطيخ في الحماية من خطر الإصابة بالسرطان والسكتة الدماغية، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات.يحمي الخيار من الجفاف وارتفاع درجة الحرارة فى فصل الصيف، إذ يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "كيه" والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما يحتوي على 95% من الماء وكمية قليلة من السعرات الحرارية.ويساهم الخيار في إزالة السموم من الجسم، كما يحافظ أيضًا على بشرتك صحية وجميلة.تعد من الأطعمة الغنية بفيتامينات أ وب2 وسي وحمض الفوليك والألياف والبوتاسيوم، وتحمي من السرطان واضطرابات المناعة الذاتية وأمراض القلب، كما تحتوى على نسبة عالية من الماء تصل إلى 95%.