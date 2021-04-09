صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لـ1500 جديدة

اعلن مدير عام صحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي، الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال الحجامي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :
عدد الاصابات 1500 موزعة كالآتي :
أبو دشير ———————-42
أبو غريب ———————43
الإسكان ————————13
الاعلام ————————63
البياع ————————-10
التاجي ———————-147
التاجيات ———————1
التراث ————————13
الحرية ————————-81
الخطيب ———————-15
الدورة ————————-81
الدولعي ————————18
الرحمانية ———————-12
الرصافة ————————18
السيدية ————————48
الشرطة الخامسة ————17
الشرطة الرابعة —————-6
الشعلة —————————127
الصالحية ————————3
الطارمية ————————-27
الطوبجي ————————-15
العامرية —————————-28
العطيفية —————————22
العلاوي ——————————-30
الغزالية ——————————85
القادسية—————————-24
الكاظمية —————————-61
اللطيفية —————————-7
المحمودية ———————-59
المعالف —————————15
المكاسب ————————-7
المنصور ————————40
المواصلات ———————-9
الوشاش ————————13
اليرموك ————————29
اليوسفية —————————1
جكوك ——————————17
حي الجامعة ———————-37
حي الجهاد ————————70
حي العامل ————————36
حي العدل ———————-22
حي الفرات ————————20
سبع البور———————-6
سويب —————————-12
شارع حيفا ———————-17
شاطئ التاجي——————-5
كرادة مريم ———————-20
محافظة الديوانية————-1
محافظة النجف —————-2
محافظة بابل ——————-1
محافظة ذي قار —————-1
محافظة كركوك—————-1
محافظة واسط ——————2
الشفاء:
1275
الوفيات:
4