ما علاقة وفاة الأمير فيليب بهاري وميغان ماركل... مقدّم برامج يكشف المستور!

وأثار مقدم البرامج الأميركي براين كيلميد الجدل في مسألة المقابلة الملحة للأمير هاري وزوجته مع أوبرا وينفري، والّتي تمّ بثها خلال الوقت الّذي قضاه زوج الملكة إليزابيث الثانية في المستشفى، بسبب عملية جراحية في القلب.وفي تعليقه عن المسألة، قال كيلميد: "هناك تقارير تفيد بأن الأمير فيليب شعر بغضب شديد عقب مشاهدته المقابلة وتداعياتها مع أوبرا وينفري، كما أضافت تعليقاتهما العامة "التوتر" إلى صحته".