برقية تعزية عراقية إلى الملكة إليزابيث بوفاة الأمير فيليب

في ما يلي نص البرقية:"جـلالـة الـمـلـكـة الـيـزابـيـث الـثــانـيـة الـمـحــتــرمةملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلنداتلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن اللّه تعالى صاحب السمو الـمـلـكـي الأمـيـر فـيـلـيـب دوق أدنـبـرة، وبهذا المصاب الأليم أتقدم اليكم باسم الشعب العراقي وباسمي شخصياً بأحرّ التعازي وخالص المواساة، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه، ويـلـهـمـكــم والاسـرة الــمــلـكــيــة الــفــاضــلــة ومــحــبــيــكــم جـمـيـل الصبر والسلوان.إنا للّه وإنا إليه راجعون.