نفط الوسط يهزم الطلبة بهدف نظيف في ممتاز الكرة

حقق فريق نفط الوسط، اليوم الجمعة، الفوز على فريق الطلبة بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لدوري الكرة الممتاز .

وجاء هدف نفط الوسط عن طريق اللاعب سجاد جاسم في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

