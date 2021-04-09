نينوى.. اعتقال ثلاثة متهمين بسرقة 19 مليون دينار ومصوغات ذهبية

وقال قائد شرطة محافظة نينوى اللواء ليث خليل الحمداني في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "مكتب مكافحة اجرام ابي تمام التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى ومن خلال التحري وجمع المعلومات والبحث في كاميرات المراقبة، تمكن من القاء القبض على ( ثلاثة ) مجرمين قاموا بسرقة مبلغ مالي قدره ( تسعة عشر مليون دينار عراقي مع مصوغات ذهبية ) من احد الدور السكنية في منطقة ( حي البلديات ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".وأشار البيان إلى أنه "تم ضبط المبلغ المالي مع المصوغات الذهبية في دار احد المتهمين حيث قام باخفائها داخل ( تقسيم المبردة )"، مبينة أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق المادة ٤٤٣ ق ع".وبينت، أنه "تم القبض عليهم في منطقة ( حي الصديق ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".