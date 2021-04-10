بينها في بغداد.. الصحة تصنف هذه المناطق بـ"عالية الخطورة"

وقال وزير الصحة حسن التميمي، بحسب الصحيفة الرسمية، ان "عزوف المواطنين عن تلقّي لقاحات مكافحة كورونا على الرغم من توفرها، يقلل من خطوات الإسراع نحو تحقيق المناعة المجتمعيَّة من الجائحة والقضاء عليها".واضاف ان "العراق لا يزال في الموجة الثانية لكورونا"، عازياً "ارتفاع الاصابات المسجلة ضمن الموقف الوبائي إلى ضعف التزام المواطنين بالتعليمات الوقائيَّة، مع عودة الفعاليات المجتمعيَّة والتجمعات الانتخابيَّة وحفلات تخرج الطلبة والمناسبات الدينيَّة ومجالس العزاء وحفلات الزفاف وفتح الأسواق والمولات".واكد ان "الوزارة صنَّفت بعض المدن في بغداد مثل مدينة الصدر والشعلة والحريَّة والكاظميَّة والشعب والشورجة وجميلة وسوق الغزل ومناطق أخرى، فضلا عن مدن في محافظة البصرة وكردستان وعدد من المناطق الريفيَّة بمناطق عالية الخطورة".